Во Франции инфляция превысила прогнозы и достигла 7,1%

Инфляция во Франции в октябре разогналась до 7,1% в годовом выражении. В сентябре рост потребительских цен составлял 6,2, и аналитики прогнозировали ускорение этого процесса максимум на 0,6%.

В сентябре инфляция замедлилась на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и все равно оставалась на рекордном уровне с июня 1985 года. В октябре показатель подскочил на 1,3% вместо прогнозных 0,6%, следует из данных Национального института статистики и экономических исследований Франции.

Заметнее всего подорожали энергия, продукты и промышленные товары. Инфляция в сфере услуг осталась стабильной: быстрый рост транспортных тарифов компенсировало удешевление ряда других услуг.

В середине сентября французам не хватало на «нормальную жизнь» даже 510 евро – рекордной суммы за восемь лет. Многие назвали недостаточными меры поддержки от государства. При этом, 53% доходов жители Франции тратят на продукты питания, а 29% – на оплату электричества.

Париж, Наталья Рязанова

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