После отмены моратория в России обанкротились 930 компаний

С 1 по 19 октября в России обанкротились 930 юридических лиц. По словам аналитиков, в ближайший месяц тенденция продолжится. Об этом свидетельствуют данные юридического сервиса Casebook от «Право.ру».

Произошедший вал заявлений о банкротствах был вполне ожидаемым трендом, поскольку с 1 октября 2022 года в России завершилось действие моратория, который был призван поддержать компании во время экономического кризиса и сохранить бизнес предприятий, пишут «Известия».

«Как показывает практика, обычно кредиторы стараются урегулировать долги мирным путем, а подача заявления на банкротство – это крайняя мера. Кредиторы таким образом пытаются вернуть хоть бы часть долга. Поэтому с 1 октября, скорее всего, начали поступать заявления на банкротство компаний, у которых финансовое положение давно было плохим», – отмечает партнер юридической компании Nikolskaya Consulting Иван Теселкин.

Стоит отметить, что показатель является рекордным. Например, за аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 1362 дела о банкротстве. По мнению экспертов, это может говорить о том, что мораторий действительно спас многие предприятия и надежды правительства оправдались.

Москва, Зоя Осколкова

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