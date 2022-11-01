ФРГ оказалась под угрозой коммунального коллапса

Германии может грозить коммунальный коллапс без государственной поддержки отрасли. Среднему бизнесу все сложнее получить контракты на поставку энергии, что может привести к волне банкротств и разрыву цепочек энергопоставок.

Ассоциация среднего предпринимательства и коммунальных служб ФРГ опубликовала на своем сайте открытое письмо канцлеру Олафу Шольцу.

«Страдают компании среднего звена. Слишком часто становится вообще невозможным получить какие-либо предложения о поставках. Мы будем способны к производству и поддержанию рыночной стоимости, только если государство сейчас выступит в качестве гаранта», – говорится в письме.

Коммунальщики призвали нарастить число государственных кредитов и гарантий для обеспечения ликвидности. А также ввести мораторий на банкротство промышленных и энергетических компаний.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в конце сентября признал риск необратимого ущерба для немецкой экономики из-за роста цен на энергоносители. Он призвал власти собрать все финансовые силы для вывода экономики из кризиса.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»