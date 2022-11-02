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Среда, 2 ноября 2022, 12:00 мск

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Производитель Jagermeister прекратил поставки ликера в Россию

Фото: freepik.com

Производитель травяного ликера Jagermeister официально прекратил поставки в Россию. Поставщики уже уведомили кафе и рестораны о повышении цен на остающиеся в наличии партии напитка. Об этом сообщил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Он добавил, что дистрибьюторы ищут варианты поставок ликера и «через какое-то время найдут», передает РИА «Новости».

Ранее российский рынок покинули компания Diageo – производитель Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, а также Pernod Ricard, которая производит виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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