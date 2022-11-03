Инфляция в Турции ускорилась до 85,51% в октябре после 83,45% месяцем ранее. Центробанк к концу года ожидает роста инфляции до 65,2%, передает ТАСС.

Данные приведены по сведениям национального института статистики. Независимая Группа анализа инфляции заявила, что реальная инфляция в октябре достигла 185,34%.

Центробанк Турции несколько раз менял прогноз по уровню показателя на конец года. С начальных ожиданий в 42,8% прогноз увеличился до 65,2% по итогам октября.

Уже в июне уровень инфляции в Турции достигал 78,6%, что стало максимумом с 1998 года. Цен на многие категории товаров подскочили после обвала турецкой лиры.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»