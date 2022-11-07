Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani вернутся на рынок России

Парфюмерно-косметические бренды Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Redken и Kerastase готовы возобновить поставки в Россию. В связи с этим продукция этих марок исключена из списка товаров, допущенных к параллельному импорту. Об этом сообщили в Минпромторге России.

«Указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

В ведомстве уточнили, что исключения вступают в силу через три месяца. Таким образом, тем, кто приобрел продукцию по схеме параллельного импорта, дается время ввезти ее на территорию России.

Напомним, Минпромторг внес косметические бренды в список товаров для параллельного импорта в начале августа, чтобы удовлетворить спрос на востребованную зарубежную продукцию.

Москва, Наталья Петрова

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