Россиянам для счастья нужно около 200 тысяч рублей в месяц

Жители России рассказали о том, какой доход нужен им, чтобы чувствовать себя счастливыми. За полгода «цена» счастья россиянина выросла почти на 8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Самые высокие запросы по размеру ежемесячного дохода у москвичей, жителей Ростова-на-Дону, Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени. Так в столице людям для счастья нужно 250 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону – 205 тысяч, в остальных городах из топ-5 – по 200 тысяч. Самые скромные пожелания – в Оренбурге (150 тысяч), Рязани (152 тысячи) и Ижевске (155 тысяч).

«Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тысячи рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тысяч рублей у молодежи до 24 лет и 222 тысячи у россиян старше 45-ти. Закономерно, что денежные аппетиты растут с увеличением уровня реальных доходов», – говорится в результатах исследования.

За полгода «цена» счастья россиянина выросла почти на 8%: со 190 тысяч рублей в месяц до 205. Больше всего же за шесть месяцев выросли запросы новосибирцев (+10%), москвичей (+9%) и краснодарцев (+8%). В то же время в Новокузнецке счастье «подешевело» на 6%, в Кемерове и Ижевске – на 3%.

В опросе приняли участие более 20 тысяч представителей экономически активного населения страны, проживающие в 578 населенных пунктах во всех округах РФ.

Москва, Зоя Осколкова

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