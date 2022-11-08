Большинство российских компаний не будут выдавать новогодние премии

Две трети опрошенных российских работодателей (63%) не будут выплачивать новогодние премии. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». В 2021 году их доля составляла 35%, передает РБК.

Заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков, комментируя итоги исследования, отметил, что «в этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в 2022-м».

Новогодние премии заложили в бюджет 37% работодателей, приводит данные опроса РБК. Из них 21% рассчитывают поздравить всех работников, 16% выдадут премии лишь некоторым. В 50% компаний решили, что размер премии в этом году будет зависеть от результатов работы сотрудников.

Каждый пятый работодатель (20%) выплатит вознаграждение в размере 10% от зарплаты. 6% представителей бизнеса планируют выплатить премии в размере 20-30% от зарплаты, 5% – более 50% от зарплаты. При этом 9% компаний выдадут «тринадцатую зарплату». Лишь 3% работодателей выплатят премию в размере двух окладов.

Москва, Наталья Петрова

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