Москва внесла в «черный список» 74 иностранные организации

Правительство РФ утвердило перечень иностранных юрлиц, подпавших под контрсанкции в области военно-технического сотрудничества. Специальные экономические меры введены против 74 компаний из 11 стран.

«В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США. С компаниями из этого списка запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества», – рассказали в пресс-службе российского кабмина.

Составленный в мае список иностранных компаний под контрсанкциями дополнили во исполнение Указа президента «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Ранее в перечень уже включили свыше 30 организаций, большая часть которых – бывшие дочерние предприятия «Газпрома».

Москва, Наталья Рязанова

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