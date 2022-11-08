В 2023 году в России ожидается дефицит рабочих и инженеров

В следующем году в России прогнозируется три тенденции на рынке труда: компании будут все больше экономить на персонале, вырастет спрос на синих воротничков, а основными работодателями в стране станут госструктуры. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

Уровень безработицы в России находится на исторических минимумах: по последним данным Росстата, показатель в сентябре 2022 года вырос до 3,9% с 3,8% в августе, вернувшись на значения апреля-мая. В 2023 году, по прогнозам экспертов, из-за необходимости оптимизировать расходы на персонал работодатели будут сокращать фонд оплаты труда за счет увольнения малопроизводительных сотрудников и перевода на другие формы отношений, включая аренду, фриланс и прочее. Это выльется прежде всего в рост неформальной занятости, а именно самозанятости.

В то же время вырастет конкуренция за наем рабочих и инженеров, где будет наблюдаться дефицит кадров. «Из-за санкций и потребности в импортозамещении нехватка кадров будет наблюдаться в отраслях машиностроения и обрабатывающей промышленности. Если говорить о конкретных специальностях, усилится дефицит станочников широкого профиля, токарей, инженеров», – заявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Можно предположить, что в 2023 году будет наблюдаться трудовая миграция между сферами.

Вместе с тем, государство и аффилированные с ним структуры будут расширять экспансию в экономике и станут самыми востребованными работодателями, утверждают специалисты. Дело в том, что во времена экономического спада всегда усиливается привлекательность вакансий в госсекторе, и нынешний кризис – не исключение.

Москва, Зоя Осколкова

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