Россиянам предрекли рост тарифов на домашний интернет и телевидение

В 2023 году тарифы на домашний интернет и платное телевидение в России могут вырасти на 10-15%. Об этом говорится в исследовании агентства TelecomDaily.

Согласно результатам опроса, 41% менеджеров телеком-операторов ожидают рост тарифов на 10-15%, а 33% полагают, что домашний интернет и платное ТВ подорожают на 3-9%, пишут «Известия». Еще 14% считают, что стоимость услуг вырастет на 16% и более.

В числе причин, которые ведут к увеличению тарифов, участники опроса называют рост инфляции, цен на оборудование, процентов по кредитам и колебание курсов валют.

Кроме того, респонденты обращают внимание на уход из России зарубежных вендоров и, как следствие, дефицит телекоммуникационного оборудования.

По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, сейчас средний счет абонента платного телевидения в России составляет 198 рублей в месяц, домашнего интернета – около 450 рублей.

Как утверждает эксперт, в настоящее время рынок перенасыщен, брать новых абонентов компаниям неоткуда. «Ситуация такова, что увеличение тарифов – это основной инструмент получения дополнительных средств для развития бизнеса и поддержания сетей в работоспособном состоянии», – уверяет Кусков.

Москва, Наталья Петрова

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