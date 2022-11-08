СМИ: отказ ЕС от топлива из РФ приведет к десятилетию кризиса и беспорядков в бедных странах

Европа перекупила партии топлива, которые ранее доставались развивающимся странам. Теперь им приходится платить больше, что приведет к росту бедности, а, значит, и социальной напряженности на десятилетие вперед, пишет Bloomberg.

«Забота об энергетической безопасности в Европе ведет к энергетической бедности в странах с формирующимся рынком. Европа высасывает газ из других стран любой ценой», – сказал аналитик по энергетике Credit Suisse Group AG Сол Кавоник.

Ситуация находится в шатком равновесии, потому что жара спала, а холода еще не наступили. Но скоро жителям Пакистана, Индии, Бангладеша и Филиппин потребуется больше энергии. Рост курса доллара вынуждает развивающиеся страны выбирать: покупать топливо или выплачивать долг. Поставщики выбирают европейский рынок и отказываются возить топливо в страны, которым может грозить дефолт.

«Когда возникает краткосрочная нехватка, страны могут подписывать долгосрочные контракты на поставку, платя фиксированную ставку за гарантию надежных поставок в течение многих лет. На этот раз это не сработало. Отклоняются даже заявки на поставки, начинающиеся через несколько лет», – пишет издание.

Аналитик Wood Mackenzie Ltd. Рагхав Матур отметил, что стоимость топлива на спотовом рынке покрывает все штрафы за уклонение от запланированных поставок в бедные страны. При этом, Европа спешит построить плавучие терминалы, чтобы закупать еще больше топлива.

Развивающимся странам придется искать новых поставщиков, например, наладить связи с Россией, или вернуться к углю и нефти. Нехватка топлива грозит закрытием ряда производств и ростом недовольства населения, что повысит риск массовых волнений.

Аналитики уже предупреждали о росте риска массовых беспорядков в 101 стране мира. До конца года беспорядки, среди прочих, могут грозить Германии, Польше, Украине, Кипру. В начале 2023 года риски еще больше возрастут в Германии, Нидерландах, Швейцарии и еще ряде стран.

Москва, Наталья Рязанова

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