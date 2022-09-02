Аналитики предупредили о бунтах в 101 стране до конца года

Риск массовых беспорядков возник и растет в 101 стране мира, пришли к выводу специалисты британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft. Это максимум бунтарских настроений с начала подсчетов в 2016 году.

В третьем квартале 2022 года из 198 стран в 101 риск массовых акций протеста вырос, и только в 42 уменьшился. До конца года беспорядки, среди прочих, могут грозить Германии, Польше, Украине, Кипру. В начале 2023 года риски еще больше возрастут в Германии, Нидерландах, Швейцарии и еще ряде стран, приводит данные отчета экспертов Bloomberg.

Аналитики назвали предпосылками к массовым протестам подорожание энергоносителей, недовольство ростом цен на продукты и страх перед глобальным продовольственным кризисом. И в ближайшие месяцы вероятность массовых возмущений будет расти.

Согласно прогнозу, с началом отопительного сезона энергетический кризис в Европе усугубится, а недовольство граждан усилится. Во многих странах мира цены на продукты взлетят из-за засухи и неурожая.

Напомним, начавшиеся весной беспорядки на Шри-Ланке привели к смене власти. В июле президент Готабая Раджапакса сбежал из страны, новым главой государства избран Ранила Викремесингхе.

В августе в результате массовых беспорядков в Ираке 14 человек погибли, более 300 получили ранения. Сторонники Муктады ас-Садра захватили Республиканский дворец в Багдаде, но их оттуда выдавили с помощью слезоточивого газа и огнестрельного оружия.

Москва, Наталья Рязанова

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