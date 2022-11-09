Цены на импортную электронику в России могут вырасти из-за новых пошлин

Российские производители электроники попросили ввести пошлины на импортный товар, аналоги которого они выпускают. По словам компаний, это поможет в развитии и повышении конкурентоспособности. В свою очередь эксперты опасаются, что мера приведет к еще большему сокращению ассортимента в магазинах и повышению розничных цен.

«Российские производители электроники просят у правительства новых мер поддержки, включая повышение и введение новых пошлин на импортную электронику, в основном в размере 5%. Речь идет в том числе о смартфонах, ноутбуках, серверах, системах хранения данных и другом оборудовании», – пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, предложения уже обсуждались с профильными министерствами. В Минцифры поддерживают увеличение пошлин на товары, которые российские компании способны производить сами или собирать из зарубежных компонентов, а в Минэкономразвития относятся к этой идее скептически. В Минпромторге отметили применение такой практики в разных отраслях для защиты и развития внутренних производителей: «Как правило, это происходит по тем позициям, производство которых уже успешно освоено и позволяет увеличивать инвестиции в расширение мощностей и освоение технологий».

Ряд российских предприятий уже освоил сборку потребительской электроники. Так, «Аквариус» выпускает ноутбуки, настольные компьютеры и планшеты, серверы и системы хранения данных, а Yadro производит вычислительную технику. В «Аквариусе» считают, что импорт готового оборудования с нулевыми пошлинами – «это перенос точки прибыли за периметр России», и поэтому компания предлагает рассмотреть вопрос о пошлинах в случаях, когда производство оборудования освоено в стране.

Тем не менее, экономисты и аналитики предупреждают о возможном сокращении ассортимента для конечных пользователей, а также о росте цен. По словам экспертов, есть не менее эффективные инструменты поддержки, прежде всего сокращение перечня параллельного импорта.

Москва, Зоя Осколкова

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