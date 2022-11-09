В России на год отложили введение обязательной маркировки ювелирных изделий

Введение обязательной маркировки ювелирных изделий в России перенесли на март 2024 года. Соответствующее постановление опубликовала пресс-служба правительства.

Речь идет о нанесении специального штрихкода на металлическую часть украшения рядом с клеймом. Это позволит покупателю убедиться, что перед ним легально произведенный товар, и проследить путь изделия от производителя или импортера до конечного потребителя.

Необходимость наличия маркировки переносится с 1 марта 2023 года на 1 марта 2024 года для ювелирных изделий, произведенных в России или ввезенных из стран Евразийского экономического союза. Для товаров из других стран срок переносится с 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года.

Как пояснили в кабмине, у представителей отрасли появится дополнительное время, чтобы перестроиться на работу в новом формате.

Москва, Зоя Осколкова

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