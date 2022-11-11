Автодилеры отказались от новогодних распродаж из-за дефицита на рынке

Российские автодилеры не собираются проводить в 2022 году традиционные новогодние распродажи автомобилей из-за дефицита на рынке. Об этом сообщили представители отрасли.

В пресс-службе «АвтоСпецЦентра» заявили, что распродаж в конце года не будет «в связи с дефицитом новых автомобилей на российском рынке», передает РИА «Новости». Аналогичную позицию озвучили и в «Автодоме». Там отметили, что предпосылок к снижению цен к концу года нет из-за дефицита автомобилей на рынке.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков, в свою очередь, заявил, что дефицит авто остается основным трендом – на этом фоне автомобильный рынок сейчас сжат, из-за чего новогодних распродаж не ожидается.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подтвердили отказ от новогодних распродаж, однако отметили, что те или иные подарки для клиентов все же будут.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за десять месяцев рухнули на 60,8% – до 502,5 тысячи единиц.

Добавим, что, по подсчетам дилеров, запасов импортных автомобилей в отечественных автосалонах хватит на срок от двух до четырех месяцев. Это случится в том случае, если поставки европейских, японских и американских машин массового сегмента не будут возобновлены в ближайшее время.

По информации опрошенных РИА «Новости» автодилеров, на российский рынок поступают машины только корейских и китайских брендов. Отмечается, что продавцы пытаются удовлетворить клиентский спрос с помощью параллельного импорта, но возможности и объемы подобных поставок сильно ограничены.

После начала российской спецоперации на Украине многие иностранные автопроизводители прекратили поставки на рынок РФ и остановили производство на местных заводах. В их числе Volkswagen, Skoda, Kia, Toyota, Nissan, Renault, Ford.

Москва, Наталья Петрова

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