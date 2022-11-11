В России раскрыли крупномасштабную схему ухода от налогов в сфере общепита

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила о выявлении крупномасштабной схемы легализации доходов в сфере общественного питания. Речь идет о замене безналичного денежного потока на наличку.

Выявление схемы ухода от налогов стало возможным благодаря скоординированным действиям Росфинмониторинга, Банка России и ФНС. В результате была пресечена работа одной из крупнейших теневых площадок, предлагавшей высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита.

По данным службы, основой схемы стала замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником наличности, как правило, выступали компании, располагающие терминалами приема банкнот.

Таким образом, рестораны, бары, кафе и другие заведения могли не только регулировать доход, но держать финансовые показатели в рамках необходимых для сохранения льгот лимитов, уклоняясь от уплаты НДС. Кроме того, это давало возможность платить сотрудникам «серую» зарплату и уходить от зарплатных налогов и сборов.

Москва, Зоя Осколкова

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