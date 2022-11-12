Колумбийский кофе подорожает в России

Стоимость кофе из Колумбии в России вырастет в 2023 году. Причиной этого стали проблемы с урожаем из-за тяжелой зимы в «кофейных» регионах страны. Об этом заявил посол Колумбии в России Аренас Нейра в интервью РИА «Новости».

Как отметил дипломат, урожайность кофе снизится на 50-57% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом производство арабики – основного для Колумбии сорта – уже сократилось на 22%, добавил он.

По словам посла, рост цен также связан с подорожанием удобрений, проблемами с логистикой и нехваткой контейнеров.

«Так что ожидается повышение цен кофе во всем мире, не только в России», – резюмировал он.

Москва, Наталья Петрова

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