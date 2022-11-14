Российские производители цемента заявили о рисках из-за дешевого импорта из Белоруссии

За последние два месяца поставки цемента из Белоруссии в Россию значительно выросли. Дальнейший рост импорта может привести к проблемам у российских производств. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании СМПРО.

По информации аналитиков, в сентябре-октябре 2022 года поставки цемента из Белоруссии в Россию выросли на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 434,1 тысячи тонн. Всего за десять месяцев в РФ было ввезено 1,27 млн тонн белорусского цемента (+11%). Для сравнения: за весь прошлый год было ввезено 1,3 млн тонн из Белоруссии.

Рост импорта фиксирует и Союзцемент, который объединяет крупнейших российских производителей цемента, а также предприятия из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Белоруссия – крупнейший экспортер цемента в Россию, на нее приходится более 70% от общего объема поставок. В целом за десять месяцев импорт вырос на 9,3%. Поставки также нарастили Иран и Египет, а Турция и Казахстан, наоборот, сократили.

Участники рынка уже обращались в Минпромторг. Однако в ведомстве отметили, что данные Федеральной таможенной службы не подтверждают рост поставок из Белоруссии. Более того, по информации ФТС, импорт цемента в январе-октябре снизился на 21%, но объемы поставок в тоннах не уточняют. Дело в том, что таможенная статистика была засекречена в апреле, после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций.

Резкое увеличение белорусского импорта совпало с сезонным спадом потребления цемента на российском рынке и изменило доли рынка других производителей, говорят эксперты. По их оценкам, рост поставок из Белоруссии до 5 млн т приведет к вытеснению с рынка и закрытию двух-трех российских цементных заводов. По данным СМПРО, в России насчитывается 65 площадок по производству цемента, из них семь предприятий законсервировано.

Москва, Зоя Осколкова

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