С помощью маркировки на рынке парфюмерии выявили более двух миллионов нарушений

За девять месяцев текущего года в России выявили 2,2 млн нарушений при продаже парфюмерии на общую сумму 3,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«В случае, если контрольно-надзорные органы примут решение о взыскании по указанным фактам, минимальная сумма штрафов составит 2,2 млрд рублей», – отмечается в сообщении оператора.

С января по сентябрь 16% компаний, торгующих парфюмерией, пытались реализовать или ввести в оборот продукцию с нарушениями – в общей сложности речь идет о 7,8 тысячи организаций.

В ЦРПТ добавили, что больше половины случаев нарушений связаны с отклонениями документа соответствия технического регламента (ТР ТС). Участники рынка пытаются продавать продукцию, которая не имеет соответствующих разрешительных документов и сертификатов, либо их срок действия истек.

Напомним, обязательная маркировка парфюмерной продукции была введена в России с 1 октября 2020 года.

Москва, Зоя Осколкова

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