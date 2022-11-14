МВФ ухудшил прогноз для экономики стран G20

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз развития экономики стран Большой двадцатки на фоне продолжающегося конфликта на Украине и растущей инфляции.

В прошлом месяце прогноз был более оптимистичным, но озвученные экспертами риски начали сбываться. И теперь «перспективы более мрачные». Большинству стран G20 предстоит ужесточение налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики, пишет Bloomberg.

«Трудности огромны, а ослабление экономических показателей указывает на дальнейшие проблемы. Мы действительно ожидаем дальнейшего ужесточения во многих экономиках G-20 в ближайшие месяцы», – заявил экономист исследовательского отдела МВФ Трюггви Гудмундссон.

МВФ изменил прогноз глобального роста в следующем году с 2,9% до 2,7%. Еще в январе прогнозировался рост на уровне 3,8%. Эксперты с вероятностью в 25% предсказали, что и эта цифра не конечная, и показатель упадет до 2% и менее.

МВФ в октябре улучшил прогноз по ситуации в российской экономике. Ожидалось, что в 2022 году спад составит 3,4% вместо 6%, а в 2023 – 2,3% вместо 3,5%.

Москва, Наталья Рязанова

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