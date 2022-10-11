МВФ улучшил прогноз для российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по ситуации в российской экономике. Эксперты ожидают, что в 2022 году спада составил 3,4% вместо 6%, а в 2023 году – на 2,3% против июльского прогноза в 3,5%.

МВФ также прогнозирует, что инфляция в России достигнет 13,8% со снижением до 5% в 2023 году, говорится в докладе организации, который приводит «Прайм».

По оценке Банка России, спад экономики РФ в текущем году составит 4-6%, в 2023-м – может оказаться в пределах 1-4%. По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ в 2023 году составит 5-7%, а в 2024 году вернется к 4%.

Москва, Светлана Антонова

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