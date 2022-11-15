В России впервые за полтора года снизилось число индивидуальных предпринимателей

Федеральная налоговая служба зафиксировала сокращение числа индивидуальных предпринимателей впервые за полтора года. По словам экспертов, отчасти это может быть связано с объявлением в России частичной мобилизации.

По данным ФНС, число действующих ИП за октябрь 2022 года сократилось на 1,53 тысячи, передает РБК. Снижение (на 0,04%, до 3,857 млн) произошло впервые с апреля 2021 года – на протяжении последних 18 месяцев количество зарегистрированных ИП стабильно превосходило число упраздненных.

Эксперты считают, что это связано с объявлением в России частичной мобилизации. Из доклада министра обороны известно, что было мобилизовано 27 тысяч предпринимателей. Далеко не все из них закрылись, но процент закрывшихся очень приличный. Покинувшие страну россияне, закрывали свои обязательства, чтобы избежать проблем с отчетностью и уплатой налогов. С территории другого государства проводить подобные операции без наличия посредников почти невозможно. Поэтому сокращение общего числа ИП на 1,5 тысячи, эксперты назвали хорошим результатом.

Тем временем, ФНС не усматривает значительного сокращения количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в текущем году. «По итогам десяти месяцев 2022 года, как и по итогам десяти месяцев 2021 года, количество вновь зарегистрированных ИП превышает количество прекративших деятельность ИП», – указали в ведомстве.

В Минэкономразвития также заявили, что количество индивидуальных предпринимателей в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличивается. «Мы отмечаем, что темпы роста замедляются. По итогам августа текущего года в реестре числилось 3,59 млн индивидуальных предпринимателей, по итогам сентября – 3,63 млн, на начало ноября – 3,64 млн», – добавили министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

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