В Германии достроили первый СПГ-терминал

Первый терминал для разгрузки танкеров со сжиженным природным газом достроили в немецком Вильхельмсхафене. Он сможет принимать грузы в ближайшее время.

«Все готово к прибытию первого судна», – сказали на месте телеканалу ZDF. В декабре рядом появится плавучая установка для возвращения газа в природную форму и хранения.

Европе не хватает мощностей инфраструктуры для переработки и передачи сжиженного природного газа. В середине октября более 35 танкеров с топливом ждали разгрузки, курсируя вдоль европейского побережья. Испания стала крупнейшим центром Евросоюза по разгрузке танкеров с СПГ, но ей не хватает мощностей для хранения и транспортировки топлива в соседние страны.

Берлин, Наталья Рязанова

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