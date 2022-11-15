В сентябре россияне перевели в иностранные банки рекордные 6,7 млрд долларов

В сентябре на депозиты, открытые россиянами в иностранных банках, были переведены рекордные 6,7 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В январе граждане хранили в банках-нерезидентах около 30,6 млрд долларов. С началом спецоперации на Украине россияне стали активно переводить средства за рубеж. Только в феврале было выведено около 4,3 млрд долларов, что стало максимальным показателем с 2018 года.

С введением ограничений на вывод средств за границу объемы таких операций резко упали: в марте граждане вывели 1,7 млрд, в апреле – 1,4 млрд, в мае – 1,7 млрд долларов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ.

В мае регулятор смягчил ограничительные меры и объем транзакций значительно вырос – до 5,2 млрд долларов. В июле на иностранные счета ушло 5,6 млрд долларов, в августе было небольшое снижение – 5,4 млрд долларов.

Однако в сентябре вывод средств вновь усилился – до рекордных 6,7 млрд долларов. В результате за девять месяцев объем вкладов россиян за рубежом увеличился вдвое – до 63,1 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

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