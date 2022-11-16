В России из-за нехватки деталей резко упали объемы производства строительной техники

В России значительно сократилось производство строительно-дорожной техники. В первую очередь это связано с нарушениями поставок комплектующих. Об этом рассказали «Известиям» в Росспецмаше.

По итогам девяти месяцев 2022 года отгрузки экскаваторов-погрузчиков снизились на 52%, катков – на 28%, кранов-трубоукладчиков – на 17%, автокранов – на 4%. Весной количество заказов на продукцию заводов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года резко сократилось.

Нарушение логистических цепочек привело к росту стоимости комплектующих. В результате подорожала и сама строительная техника, пояснили в Росспецмаше. Это может сыграть на руку зарубежным компаниям. Впрочем, пока отечественным заводам удалось избежать больших потерь за счет предоплаченных контрактов, которые были заключены в конце 2021 года.

По словам экспертов, несмотря на рост цен произведенные в России стране машины во многом выигрывают в сравнении с импортными. Российская строительная и сельскохозяйственная техника всегда пользовалась популярностью в Европе за счет своей надежности и высокой износостойкости.

Москва, Зоя Осколкова

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