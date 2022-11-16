Каждая пятая российская компания сократила расходы на интернет-рекламу

В России каждая пятая компания была вынуждена снизить расходы на рекламу и продвижение продукции в интернете. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования деловой соцсети TenChat и маркетинговой платформы Roistat.

По итогам третьего квартала 2022 года число компаний, которые сократили траты на рекламу в интернете, составило 21%. Из них более половины (56%) сократили затраты на 10-20%, треть (32%) – на 20-50%, еще 12% – от 50% и более.

Основная часть компаний (19%), снизивших расходы на продвижение бренда в Сети, ведут свою деятельность в сферах общественного питания и ресторанного бизнеса. На втором месте по этому показателю оказались фирмы по продаже автомобилей – 17%.

В то же время больше, чем у половины российских компаний (61%) бюджет на рекламные расходы в интернете остался без изменений в сравнении с предыдущими периодами, сообщили аналитики.

Москва, Зоя Осколкова

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