Женщины России готовы заменить мужчин в их профессиях

Россиянки готовы работать в сугубо мужских профессиях для того, чтобы поддержать отечественные предприятия в трудные времена. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом «Зарплата.ру».

В опросе приняли участие 1760 работающих женщин в возрасте от 18 до 55 лет, передает РИА «Новости». «Больше всего респонденток готовы стать водителями грузовых машин (27%), разнорабочими (20%) и сторожами (19%). Слесарями и сантехниками готовы стать 7%, машинистами и автомеханиками – по 5%. Электриками и механиками готовы стать по 3% опрошенных. Наименее популярны такие мужские профессии, как токарь, монтажник и грузчик, получившие по 2%", – говорится в исследовании.

5% женщин заявили, что если будет необходимо, то они освоят те рабочие профессии, в которых будет самая сильная нужда.

Кроме мотивации в виде поддержки отечественных предприятий, женщин в мужских профессиях привлекает более высокая зарплата и социальный пакет. На вопрос «Рассчитываете ли вы зарабатывать больше, чем на старой работе?» положительно ответили 66%. Также зачастую россиянки просто хотят сменить сферу деятельности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»