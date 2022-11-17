Украинские объекты энергетики достигли «критической точки»

Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич в четверг, 17 ноября, заявил, что украинские энергетические объекты достигли критической точки в результате разрушений, – сообщают СМИ.

В своем микрогблоге в Twitter Ленарчич написал: «Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Евросоюз работает без остановки, чтобы помочь с электроснабжением страны. Бельгия, Финляндия, Германия, Словакия, Люксембург и Швеция доставляют дополнительную помощь республике через механизм гражданской обороны Европейского союза».

Брюссель, Иван Бабурин

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