«В тестовом режиме»: Словакия два часа передавала электричество Украине

Украина второй раз с 27 октября сделала тестовую поставку электричества из Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает государственный энерготрейдер «Энергетическая компания Украины».

Отмечается, что поставка из Словакии мощностью 1 МВт длилась 2 часа.

При этом в компании уточнили, что пока импорт электроэнергии не носит коммерческого характера и совершается для проверки возможности получать электроэнергию из Словакии в случае потребностей энергосистемы Украины.

Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «половина украинской энергетики выведена из строя», и запросил помощь у Запада.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»