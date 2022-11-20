«В тестовом режиме»: Словакия два часа передавала электричество Украине

Украина второй раз с 27 октября сделала тестовую поставку электричества из Европы.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает государственный энерготрейдер «Энергетическая компания Украины».
Отмечается, что поставка из Словакии мощностью 1 МВт длилась 2 часа.
При этом в компании уточнили, что пока импорт электроэнергии не носит коммерческого характера и совершается для проверки возможности получать электроэнергию из Словакии в случае потребностей энергосистемы Украины.
Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что «половина украинской энергетики выведена из строя», и запросил помощь у Запада.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube