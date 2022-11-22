«Газпром» заявил об «оседании» на Украине части газа для Молдавии и допустил снижение транзита

«Газпром» заявил, что зафиксировал «оседание» на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с «Молдовагазом». Российский газовый холдинг предупредил, что начнет сокращать прокачку газа через Украину с понедельника, 28 ноября, при сохранении транзитного дисбаланса.

«Объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой», – говорится в заявлении «Газпрома».

21 ноября «Молдовагаз» в соответствии с контрактом оплатил «Газпрому» часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа, отмечает российская газовая компания. Суммарный накопленный объем «оседания» на территории Украины составил 52,52 млн куб. м газа.

«При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – заявили в «Газпроме».

Там напомнили, что, по состоянию на 22 ноября, «Газпром» подает российский газ на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн куб. м в сутки.

От украинской стороны комментариев пока не поступало.

Москва, Наталья Петрова

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