Российский миллиардер назвал главный вызов для экономики России

Предстоящий 2023 год будет тяжелым для российской экономики. С таким прогнозом выступил миллиардер, совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков на форуме Финансового университета в Москве. Бизнесмен ожидает, что «определенный экономический подъем» в стране начнется в 2024 году – «будет значительно легче», передает «Интерфакс».

Предприниматель назвал главным вызовом для экономики России риск технологического отставания. По его мнению, основная долгосрочная проблема, с которой столкнулась Россия, – как справиться с потерями в сфере технологий после ухода из страны глобальных лидеров.

«Страна это может почувствовать не сегодня-завтра, и даже не через два года. Обычно технологическое отставание сказывается в течение 5-7 лет и больше», – отметил Евтушенков. Вместе с тем, он убежден, что России по силам за несколько лет научиться самостоятельно создавать новые технологии и претворять в жизнь эти решения.

Ранее Минэкономразвития России спрогнозировало спад ВВП России в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8% и рост на 2,6% в 2024-2025 годах.

Москва, Наталья Петрова

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