Финскую АЭС переведут с российского на американское ядерное топливо

Финская энергетическая компания Fortum во вторник, 22 ноября, заявила, что планирует перевод, находящейся в собственности АЭС «Ловийса», с российского на американское ядерное топливо, – сообщает местная телерадиокомпания YLE.

Как сообщает телекомпания, представители энергетической компании заявили, что «Fortum заключил контракт с компанией Westinghouse Electric Company из США о разработке, лицензировании и поставке нового типа топлива. Речь идет о многолетнем проекте, требующем одобрения властей».

Следует отметить, что АЭС «Ловийса», которой владеет Fortum, строилась специалистами из СССР и предполагает использование российского ядерного топлива.

Хельсинки, Иван Бабурин

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