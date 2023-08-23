В США признали зависимость от ядерного топлива из России

США зависят от ядерного топлива, импортируемого из России. Чтобы решить эту проблему, планируется увеличить производство обогащенного урана на заводе в Нью-Мексико. Об этом пишет Bloomberg.

«Мы несем издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива... И не только мы, весь мир», – цитирует агентство советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди.

Завод Urenco в американском штате Нью-Мексико обеспечивает лишь треть потребности США в обогащенном уране. В ближайшие несколько лет планируется увеличить производство на предприятии еще на 15%.

По словам исполнительного директора американского подразделения Urenco Карен Фили, увеличение мощностей будет завершено в 2027 году. Вашингтон полагает, что в сочетании с наращиванием производства в Европе удастся покрыть долю «Росатома» на американском рынке.

В свою очередь экс-замминистра энергетики США, главный исполнительный директор корпорации по производству обогащенного урана Centrus Energy Дэн Поунман пессимистично смотрит на ситуацию. По его мнению, нероссийского обогащения недостаточно, чтобы питать мировые реакторы. «Это даже не близко», – заключил Поунман.

Как ранее писала газета NYT, несмотря на то, что Вашингтон стремится разорвать экономические связи с Москвой из-за спецоперации на Украине, США продолжают закупать у РФ обогащенный уран. Американские компании платят российской стороне около 1 млрд долларов за топливо, на основе которого вырабатывается более половины безэмиссионной энергии Соединенных Штатов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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