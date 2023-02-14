СМИ: В прошлом году экспорт российского ядерного топлива вырос на 20%

Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RISU) заявил, что экспорт российских атомных технологий и ядерного топлива в 2022 году вырос на 20%, – сообщает во вторник, 14 декабря, агентство Bloomberg.

В публикации агентства говорится, что эксперты RISU отмечают, что «в 2022 году максимальное количество ядерного топлива за последние три года у России закупили страны ЕС. Завозом российского топлива занимаются, например, Чехия, Болгария, Венгрия и Словакия».

«На страны Восточной Европы приходится две пятых российского экспорта. При этом «Росатом» ориентируется и на растущие рынки, включая Китай и Индию. Кроме того, российские поставки закрывают пятую часть потребности США в обогащенном уране», – пишет агентство со ссылкой на оценки специалистов RISU.

Bloomberg отмечает, что эксперты Британского Королевского объединенного института оборонных исследований оценивали торговые данные российской таможни, «полученные через третьи лица». При этом в них не учитываются российские поставки в страны, находящиеся под санкциями такие, как, например, Иран.

Лондон, Иван Бабурин

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