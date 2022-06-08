США потратят миллиарды долларов на покупку урана у американских производителей

США согласовывают выделение 4,3 млрд долларов на покупку обогащенного урана у местных производителей. Американские власти опасаются, что Россия перестанет экспортировать топливо для ядерных реакторов, что приведет к остановке коммерческих АЭС.

На долю России приходилось 16,5% урана, импортируемого в США в 2020 году, и 23% обогащенного урана, необходимого для питания коммерческих ядерных реакторов США, сообщает агентство Bloomberg. Ранее министр энергетики Дженнифер Грэнхолм назвала зависимость США от российских поставок «уязвимостью» для национальной и экономической безопасности.

Администрация президента США Джо Байдена пытается заручиться поддержкой со стороны Конгресса о выделении 4,3 млрд долларов. План Белого дома рассчитан на стимулирование развития отрасли по обогащению урана внутри страны. В настоящее время в стране осталось только одно коммерческое предприятие по обогащению урана – завод в Нью-Мексико, принадлежащий Urenco Ltd. – британско-германо-голландскому консорциуму.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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