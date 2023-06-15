NYT: атомные станции США зависят от российского урана

Атомная отрасль США зависит от поставок урана из России. Для создания новой цепочки обеспечения топливом американских АЭС потребуются годы. Об этом пишет The New York Times.

Несмотря на то, что Вашингтон стремится разорвать экономические связи с Москвой из-за спецоперации на Украине, США продолжают закупать у РФ обогащенный уран. Американские компании платят российской стороне около 1 млрд долларов за топливо, на основе которого вырабатывается более половины безэмиссионной энергии Соединенных Штатов.

В то же время зависимость страны от ядерной энергетики продолжает расти из-за «зеленой» повестки, которая предполагает отказ от ископаемого топлива. Американские компании не обогащают уран, треть топлива, используемого в США, импортируется из России, остальное – из европейских стран.

В европейском консорциуме Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды) считают, что избавиться от конкуренции с «Росатомом» на американском атомном рынке возможно не менее, чем через 10 лет. Эта зависимость делает АЭС в США уязвимыми в случае возможного прекращения Россией продаж обогащенного урана.

Экспортом обогащенного урана из России занимается внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка – TENEX). Американские компании сейчас разрабатывают атомные реакторы следующего поколения, но им для работы нужен уран типа HALEU с уровнем обогащения до 20%. TENEX – единственная компания в мире, которая занимается коммерческой реализацией этого вида урана.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»