В Красноярском крае построят СПГ-заводы для «Силы Сибири-2»

Заводы по сжижению природного газа появятся в Красноярском крае в рамках проекта строительства «Силы Сибири-2». Переработанное на них топливо будут отправлять и в удаленные районы края, министр промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александр Ананьев.

«Крупные города края будут газифицированы трубопроводным газом. Также предполагается строительство заводов по сжижению газа – и более отдаленные районы края будут уже снабжаться сжиженным газом местного производства», – сказал чиновник на Сибирском энергетическом форуме в Красноярске.

ПАО «Газпром» сотрудничает с правительством края по проекту экспортного магистрального газопровода «Сила Сибири-2». Пока инициатива на стадии сбора данных для разработки проектной документации, передает агентство «Прайм».

Китай и Россия продолжают переговоры по открытию дополнительного маршрута поставок газа через Монголию. Планируется, что для него по «Силе Сибири 2» ежегодно будут прокачивать до 50 млрд кубометров голубого топлива.

Красноярск, Наталья Рязанова

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