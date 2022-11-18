Торговый оборот в энергетике между Россией и КНР вырос на 64%

Сотрудничество России и Китая в сфере энергетики все больше работает как стратегический альянс, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Товарооборот между странами в этой сфере в 2022 году вырос на 64% в денежном выражении.

«Энергетическое сотрудничество поступательно продвигается на всех направлениях и приобретает характер подлинного стратегического альянса. Мы настроены на самое тесное партнёрство с китайской стороной», – сказал Новак на 19-м заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.

О ходе заседания рассказала пресс-служба правительства РФ.

Москва и Пекин в 2022 году увеличили торговый оборот в энергетике на 64% в денежном выражении, а объемы поставок нефти, газа, угля, электроэнергии выросли на 10%. «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая компания договорились о поставке еще 10 млрд кубометров газа по дальневосточному маршруту.

«В ближайшее время мы должны выйти на подписание межправительственного соглашения», – добавил вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24» по итогам заседания.

Китай и Россия продолжают переговоры по открытию дополнительного маршрута поставок газа через Монголию. Планируется, что для него по «Силе Сибири 2» ежегодно будут прокачивать до 50 млрд кубометров голубого топлива.

В июне Китай стал крупнейшим покупателем энергоресурсов России. Наибольшая доля в импорте российских энергоресурсов среди европейских государств была у ФРГ – 12,1 млрд евро. Китай закупил российского топлива на 12,6 млрд евро.

Москва, Наталья Рязанова

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