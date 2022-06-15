Китай обогнал Германию по импорту российских энергоресурсов

Китай стал крупнейшим покупателем энергоресурсов России, опередив Германию. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на хельсинский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA).

С начала спецоперации на Украине Россия заработала на продаже топлива – нефти, природного газа и угля – 93 млрд евро, из которых 57 млрд заплатили страны Евросоюза. Наибольшая доля в импорте российских энергоресурсов среди европейских государств у ФРГ (12,1 млрд евро), затем идут Италия (7,8 млрд), Нидерланды (7,8 млрд) и Польша (4,4 млрд).

В то же время Китай закупил российского топлива на 12,6 млрд евро. Эта перестановка на энергорынке показывает растущее значение КНР и других стран за пределами Европы для экспорта российских энергоносителей, который, по подсчетам издания, приносит РФ около 40% доходов национального бюджета.

В то же время данные CREA показывают, что Германия все еще сильно зависит от поставок топлива из России, в особенности природного газа. С окончанием зимы импорт российских энергоресурсов сократился, но ведущую роль в этом сыграла Польша, которая ранее являлась крупным покупателем российских нефти и газа.

Стоит отметить, что в то время, как Европа стремится ограничить закупки топлива у России, Москва увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Как ранее заявлял Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета. Тем временем, ограничения против экспорта российской нефти, по словам президента Владимира Путина, привели к глобальной инфляции и росту бедности.

Пекин, Зоя Осколкова

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