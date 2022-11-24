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Четверг, 24 ноября 2022, 10:08 мск

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Почти две трети немцев урезали расходы из-за инфляции

Фото: FreePik

Почти две трети опрошенных граждан Германии признали, что начали экономить из-за роста цен на продукты и услуги. Еще 20% намерены начать экономить, следует из опроса по заказу Федеральной ассоциации организаций потребителей.

Около 61% респондентов стали выбирать более дешевые продукты, 56% в целом сократили потребление. Каждый третий стал реже использовать собственный автомобиль и летать на самолетах.

Инфляция в Германии в октябре достигла нового исторического максимума – 11,6% в годовом исчислении. Аналитики спрогнозировали замедление развития Европы, а экономике Германии предсказали рецессию на фоне роста инфляции и цен на энергоносители.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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