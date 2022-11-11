В ФРГ инфляция выросла до рекордных 11,6%

Инфляция в Германии достигла нового исторического максимума. В октябре потребительские цены выросли на 11,6% в годовом исчислении, передает Reuters со ссылкой на Федеральное статистическое управление.

При расчете роста цен, не гармонизированных по сравнению с другими европейскими странами, уровень инфляции составил 10,4% год к году и 0,9% месяц к месяцу.

По итогам октября рост потребительских цен в еврозоне ускорился до рекордных 10,7% в годовом выражении. Месяцем ранее инфляция была на уровне 9,9%.

Каждый четвертый европеец признался в «шатком» финансовом положении, а 80% уже значительно сократили расходы: стали меньше ездить (62%) и реже включать отопление (47%). Почти половине (42%) приходится брать в долг у друзей или родственников, 40% нашли вторую работу, еще 29% отказались от некоторых продуктов.

Берлин, Наталья Рязанова

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