Комплекс по производству СПГ появится под Волгоградом в 2023 году

До конца 2023 года в Волгоградской области построят комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ). Плановая мощность будущего завода – 1,5 тонны в час, рассказала гендиректор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш.

Компания ведет проект вместе с «Газпром газомоторное топливо» и местным добывающим предприятием «Быковогаз». Подготовлена проектная документация и даже заказано основное оборудование.

«Ввод в эксплуатацию – четвертый квартал 2023 года. Генеральные договоры подряда и потребления газа подписаны. Потенциальный объем производства, который у нас будет, это чуть меньше 100 тыс. тонн в год», – цитирует Бриш агентство «Прайм».

Гендиректор пояснила, что эта мощность запланирована на два завода: в Волгоградской и Астраханской областях. На обоих предприятиях будут использовать отечественное оборудование.

В Красноярском крае запланировано строительство заводов по производству СПГ. Пока идет сбор данных для проектной документации.

Волгоград, Наталья Рязанова

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