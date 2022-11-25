Финансовый баланс США рухнул на всех уровнях за одно поколение

Всего за одно поколение финансовый баланс США рухнул на всех уровнях управления. При этом ситуация продолжает ухудшаться. Об этом говорится в статье Уильяма Левина в журнале The American Thinker.

«На всех уровнях управления в Соединенных Штатах бюджеты не сбалансированы и становятся все хуже, – пишет эксперт. – У штатов, где правят демократы, дела хуже, чем там, где в руководстве республиканцы».

В качестве примера Левин приводит Нью-Йорк. В 2023 году дефицит бюджета города составит почти 30 млрд долларов. Без дотаций из федерального бюджета город обанкротится. В 2000 году Нью-Йорк потратил 36,0 млрд долларов, из которых 25,1 млрд долларов поступили от налогов и других местных доходов, а 11,3 млрд – от финансирования штата и федерального правительства. На тот момент профицит бюджета города составлял 2 млрд долларов.

В 2000 году государственный долг США составлял 5,7 трлн долларов, или 55% ВВП, против сегодняшних 30,6 трлн долларов, что равно 121% ВВП.

«Другими словами, за одно поколение финансы Америки были разрушены на всех уровнях управления. С финансовой точки зрения, это, несомненно, худшее поколение Америки за всю историю», – резюмировал Левин.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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