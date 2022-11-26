Россия занимает четвертое место в мире по золотовалютным резервам

Россия обошла Индию и заняла четвертое место в мире по объему золотовалютных резервов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные центробанков.

Исследование проведено на основе данных национальных центральных банков девяноста крупнейших по итогам 2021 года экономик мира. В финальную выборку для публикации были включены 50 экономик с наибольшими резервами, которые на середину ноября раскрыли данные за сентябрь.

Первую строчку уже долгое время занимает Китай, чьи активы составляют 3,193 трлн долларов. Вторая позиция у Японии – 1,238 трлн. Третье место у Швейцарии, которая располагает активами 892 млрд долларов.

Россия и Индия соревнуются друг с другом по этому показателю с 2015 года. На данный момент у РФ 540 млрд долларов золотовалютных резервов, у Индии – 532 млрд.

Тем временем, Саудовская Аравия подвинула с шестого места Гонконг, в результате Южная Корея опустилась на восьмую строчку. Замыкают топ-10 стран Бразилия и Сингапур. «Интересным трендом этого года среди второй пятерки стран-лидеров по международным резервам стало усиление позиций развивающихся экономик», – говорится в статье.

Москва, Зоя Осколкова

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