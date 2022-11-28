Три четверти россиян совершили финансовые ошибки в 2022 году

Большинство россиян признались, что совершили финансовые ошибки в 2022 году. Чаще всего просчеты были связаны с общей экономической ситуацией в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные финансовой онлайн-платформой Webbankir.

«Три четверти (74,4%) опрошенных россиян хотя бы раз в течение последнего года совершили финансовые ошибки», – пишут «Известия» со ссылкой на опрос, в котором приняли участие 1,5 тысячи человек из разных регионов России.

40,8% респондентов признались, что в целом неправильно оценивали экономическую ситуацию. Еще треть (31,1%) неразумно использовали кредитные средства. 13,8% попались на уловки мошенников. 13,1% совершали импульсные покупки. 11,4% просчитались с инвестициями.

Менее 5% россиян оценивают свой уровень финансовой грамотности как очень высокий, еще 12% оценили свои знания в этой сфере на высоком уровне. Чуть больше половины (53,6%) уверены, что их уровень финграмотности средний.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»