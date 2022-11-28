Иран договорился о поставке в Россию автомобилей на 300 млн долларов

Иран подписал с Россией меморандум об экспорте автомобилей на сумму $300 млн. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на главу местной Ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеша.

«Россия станет еще одним покупателем автомашин, собранных на территории Исламской республики. Наши страны уже подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании на сумму 300 млн долларов», – заявил руководитель ассоциации.

По его словам, иранские автомобили покупают Армения, Азербайджан, а также Венесуэла – туда уже поставлено тысяча авто. Манеш назвал Россию и Венесуэлу «двумя хорошими рынками для экспорта иранских автомобилей».

Ранее в Минпромторге России заявили, что иранские автопроизводители проявляют интерес к российскому рынку.

Тегеран, Наталья Петрова

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