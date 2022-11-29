Катар согласился поставлять Европе газ с 2026 года

США договорились с Катаром о поставках сжиженного природного газа в Германию. Голубое топливо начнут отправлять в 2026 году, по два миллиона кубометров в год, пишет Bloomberg.

Договор заключен между государственными компаниями Qatar Energy и ConocoPhillips на 15 лет. Объемы ежегодных поставок по этому соглашению не превысят 6% от 46 млрд куб. м газа, которые Германия получила из России в 2021 году.

Газ с совместных предприятий ConocoPhillips в Катаре будут доставлять на строящийся плавучий терминал Brunsbuttel. Этот терминал и еще четыре подобных обойдутся Германии в 6,5 млрд евро в следующие 10-15 лет. Когда эта схема заработает на полную мощность, ФРГ сможет покрыть около трети нынешнего спроса на газ в стране.

Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби предупредил, что контракт не запрещает перенаправлять СПГ из Европы в другие страны. Спрос на мировом рынке СПГ постоянно растет, Европе придется бороться за поставки с азиатскими странами.

Ранее Катар усомнился, что Европа сможет покрыть свои потребности в энергоносителях при полном отказе от российского топлива. Большая часть добываемого газа расписана по долгосрочным контрактам.

Доха, Наталья Рязанова

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