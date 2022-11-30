С 15 декабря станет обязательной маркировка жидкостей для вейпов

Правительство России в среду, 30 ноября, выпустило распоряжение, согласно которому с 15 декабря 2022 года станет обязательной маркировка жидкости для вейпов и других электронных систем курения, – сообщается

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что «маркировка вводится для жидкостей для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, в капсулах, а также в составе электронных сигарет одноразового использования».

Ранее в российском минпромторге уточняли, что введение обязательной маркировки средствами идентификации предусматривается только в отношении жидкостей для электронных систем доставки никотина и одноразовых таких систем.

«Многоразовые электронные устройства, которые нагревают указанные жидкости или генерируют из них, например, аэрозоль, не будут подлежать маркировке», – соощили в министерстве.

Напомним, что в систему маркировки уже включены сигареты, папиросы, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна.

Как сообщил Интерфакс, оператором системы маркировки в России является ЦРПТ – совместный проект USM Алишера Усманова (ЮэСэМ Технологии, 50%), ГК «Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%).

Москва, Иван Бабурин

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