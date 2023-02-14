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Вторник, 14 февраля 2023, 15:56 мск

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В Хакасии трое школьников отравились вейпами

В Хакасии трое детей попали в больницу после того, как покурили электронные сигареты. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Инцидент произошел в одной из школ Абакана. Трое несовершеннолетних отравились никотинсодержащей продукцией, покурив вейп, и обратились за медицинской помощью.

«Дети госпитализированы для наблюдения за состоянием их здоровья. При опросе пострадавшие отказываются сообщать, где была приобретена жидкость для вейпа», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что с начала года по той же причине в больницы попали уже в общей сложности пятеро детей.

Абакан, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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