В Хакасии трое школьников отравились вейпами

В Хакасии трое детей попали в больницу после того, как покурили электронные сигареты. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Инцидент произошел в одной из школ Абакана. Трое несовершеннолетних отравились никотинсодержащей продукцией, покурив вейп, и обратились за медицинской помощью.
«Дети госпитализированы для наблюдения за состоянием их здоровья. При опросе пострадавшие отказываются сообщать, где была приобретена жидкость для вейпа», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В Роспотребнадзоре добавили, что с начала года по той же причине в больницы попали уже в общей сложности пятеро детей.
Абакан, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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